Elf Mal probiert: Die Chronik des Red-Bull-Scheiterns in Schlagzeilen

Von Valencia bis Belgrad - die "Salzburger Nachrichten" begleiteten Red Bull Salzburg bei ihren vergeblichen Bemühungen, in die Champions League zu kommen. So sahen die Sportseiten am Tag danach aus.

2005 stieg der Red-Bull-Konzern in den Fußball ein und setzte sich hohe Ziele. Allein, mit der Königsklasse wollte es nicht klappen. Die Berichterstatter der "Salzburger Nachrichten" haben bei den vergeblichen Anläufen mitgeschrieben, mitgelitten und die Hoffnung dennoch nie aufgegeben, dass es doch noch einmal klappt. Die Chronologie des Scheiterns im Spiegel der jeweiligen aktuellen Berichte, angefangen beim 0:3 in Valencia 2006.



Quelle: SN