Elfter Versuch: Gelingt Red Bull Salzburg Einzug in die Champions League?

Die Bullen gehen mit einem Lächeln in das Spiel gegen Roter Stern Belgrad. Nicht Siegzwang, sondern die Freude über ein Spiel vor großartiger Kulisse ist Motivation.

Zehn Mal hat Österreichs Meister Red Bull Salzburg seit dem Einstieg von Red Bull 2005 in das Fußballgeschäft versucht, in die Gruppenphase der Champions League vorzustoßen, zehn Mal scheiterten die Bullen - oft auch mit viel Pech. Heute, Mittwoch, im Rückspiel des Play-offs gegen Roter Stern Belgrad soll alles anders werden. Nach dem 0:0 in Hinspiel benötigt die Truppe von Trainer Marco Rose aber einen Sieg, um sich den großen Traum zu erfüllen. Die "Salzburger Nachrichten" nennen fünf Gründe, warum es im elften Versuch mit der Teilnahme an der Champions League klappt.

Heimstärke

In der Red-Bull-Arena sind die Salzburger eine Macht. 2018 ging im eigenen Stadion kein Spiel verloren. Vor heimischer Kulisse treten die Salzburger mit noch mehr Dominanz auf, können einen Gegner permanent unter Druck setzen. In der vergangenen Saison der Europa League bekamen diese Aggressivität in der entscheidenden Phase schon Real Sociedad, Lazio Rom und Olympique Marseille zu spüren. Nicht nur die EL-Krimis gegen Lazio und Marseille haben gezeigt, dass die Salzburger so lang an sich glauben, bis der Schlusspfiff ertönt. Zuletzt musste das auch Altach in der Liga erfahren.

Qualität

Auch im Hinspiel in Belgrad bestimmten die Salzburger, ohne zu glänzen, das Spiel. Die Qualität im Bullen-Kader ist sehr hoch. Die Defensive um Abwehrchef André Ramalho und die Dauerläufer Andreas Ulmer und Stefan Lainer wirkt gefestigt und die Youngsters im Offensivbereich um Hannes Wolf und Xaver Schlager sind richtig gierig auf Fußball und das Erreichen der Königsklasse. Dazu gibt es noch Joker in der Hinterhand wie Torjäger Smail Prevljak. "Als Trainer ist es gut zu wissen, dass man solche treffsicheren Spieler hat", sagt Marco Rose.

Dazu ist der Zusammenhalt beim aktuellen Salzburger Team groß. Das hat vor allem die vergangene Europa-League-Saison mit dem Halbfinaleinzug gezeigt. Die Bullen machten sich mit unglaublichen Aufholjagden einen Namen als Mentalitätsmonster. Ein Rückstand kann die Rose-Truppe nicht so schnell aus der Bahn werfen.

Trainer

Marco Rose weiß, wie man internationale Titel holt. Nach dem Erfolg in der Youth League 2017 steht der Leipziger nun vor einem weiteren Highlight in seiner Karriere. Wird es sein wichtigstes Spiel überhaupt? "Das nächste Spiel ist immer das wichtigste", stellte er diplomatisch fest und fügte an: "Als Trainer auf diesem Niveau wird man an Erfolgen gemessen. Irgendwann kommt ein nächstes, noch wichtigeres Spiel."

Rose fand den richtigen Draht zu seinen Spielern und baute viele Youth-League-Sieger in die Profitruppe ein. Haidara, Schlager, Wolf, Daka und Co. wissen genau, was der Trainer will, was er von ihnen verlangt. Diese Toptalente haben das Siegergen eingeimpft und wollen dies in der Champions League unter Beweis stellen. Marco Rose nimmt Druck von seinem Team und sagt: "Wir sollten dankbar dafür sein, dass wir so ein cooles Spiel vor vollen Rängen haben dürfen. Ich wünsche mir von meiner Mannschaft, dass sie mit einem Lächeln auf den Platz geht und alles raushaut."

Erfahrung

Nur beim 0:0 im Hinspiel in Belgrad gingen die Bullen in dieser Saison bisher nicht als Sieger vom Platz. Die Form stimmt und die Siege sollten Selbstvertrauen geben. In Gefahr, ein Spiel zu verlieren, kam der Serienmeister in dieser Spielzeit noch nicht. Das Salzburger Werkl läuft wie geschmiert und wird durch den hohen internen Konkurrenzkampf am Laufen gehalten. Dazu sammelten die Salzburger in den vergangenen Jahren viel internationale Erfahrung. Marco Rose wäre auch nicht bange, wenn er junge Leistungsträger wie Hannes Wolf, Xaver Schlager oder Amadou Haidara bringen müsste: "Die Jungs haben alle schon viel Erfahrung in internationalen Spielen." Allein das genannte Trio verfügt über die Praxis von 56 Einsätzen in UEFA-Clubspielen. Die Truppe weiß, wie man auf dieser Ebene agieren muss.

Serie

In den vergangenen beiden Saisonen scheiterten die Bullen mit viel Pech in der Qualifikation. Ein unglückliches Last-Minute-Tor gegen Dinamo Zagreb 2016 oder ein klarer Treffer, der nicht gegeben wurde, wie in Rijeka 2017, sind Unglücksfälle, die ein, zwei und sogar zehn Mal eintreffen können. Aber irgendwann geht jede Serie einmal zu Ende. 2018 wird dies bei Red Bull der Fall sein.