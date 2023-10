EM 2028 in Großbritannien/Irland, 2032 in Italien/Türkei

Die Fußball-EM 2028 findet in Großbritannien und Irland statt, 2032 steigt das Kontinentalturnier in Italien und der Türkei. Dies beschloss das Exekutivkomitee der UEFA am Dienstag bei ihrer Sitzung in Nyon. Die Vergaben waren eine Formsache, Konkurrenz gab es keine. Die Türkei hatte zuvor ihre Kandidatur für 2028 gegen das favorisierte Vereinigte Königreich sowie Irland zurückgezogen.

Für das Turnier 2028 sind die zehn Spielorte bereits fix, darunter sechs in England. Neben dem Londoner Wembley-Stadion - mit einem Fassungsvermögen von 90.000 Zuschauern die größte Spielstätte - finden weitere Spiele auch im Tottenham Stadium (62.850 Zuschauer), Manchester Citys Etihad Stadium (53.400) und dem noch nicht fertiggestellten Everton Stadium in Liverpool (52.888) statt, sowie dem St. James' Park in Newcastle (52.000) und dem Villa Park in Birmingham (42.657). Wales ist mit dem Principality Stadium in Cardiff vertreten (74.500), Schottland mit dem Glasgower Hampden Park (51.866), Irland mit Dublins Aviva Stadium (51.700) und Nordirland mit dem kleinsten Stadion der EM 2028: 34.500 Fans passen in den Casement Park in Belfast. Italien war 1968 und 1980 alleiniger EM-Ausrichter, für die Türkei ist die Gastgeber-Rolle 2032 eine Premiere. In welchen Stadien gespielt wird, steht noch nicht fest.