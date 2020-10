EM-Planungen beinhalten auch mögliches "Geister-Turnier"

Bei den Vorbereitungen auf die EM im Sommer 2021 spielt die Europäische Fußball-Union UEFA nach Angaben von Verbandschef Aleksander Ceferin auch Szenarien ohne Zuschauer durch. "Wir haben Überlegungen, wie wir es mit Fans machen, ohne Fans, mit 30, 50 ,70 Prozent", sagte der Slowene dem ARD am Dienstag. Das wegen der Corona-Krise um ein Jahr verschobene Turnier soll demnach weiterhin in zwölf Ländern stattfinden, trotz aktuell hoher Infektionszahlen in manchen Gegenden.

SN/APA (AFP/UEFA)/HAROLD CUNNINGHAM Ceferin und die UEFA halten sich alle Optionen offen