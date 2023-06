EM-Spiele 2024 um 15.00, 18.00 und 21.00 Uhr

Die Anstoßzeiten der Spiele bei der Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland stehen fest. Wie die UEFA am Mittwoch bestätigte, wird zu drei bestimmten Uhrzeiten angepfiffen: Um 15.00 Uhr, 18.00 Uhr und 21.00 Uhr. Das Turnier findet genau in einem Jahr vom 14. Juni bis 14. Juli statt, das Finale wird um 21.00 Uhr im Berliner Olympiastadion steigen. Am 3. Oktober beginnt der Ticketverkauf für die 51 Spiele in den zehn Spielorten.

SPORT-NEWSLETTER Jetzt anmelden und wöchentlich die wichtigsten Sportmeldungen kompakt per E-Mail erhalten. Ich habe die AGB und die Datenschutzbestimmungen gelesen und akzeptiert.* Kostenlos anmelden *) Eine Abbestellung ist jederzeit möglich, weitere Informationen dazu finden Sie hier.