Patson Daka glänzte beim 3:0 in Mattersburg mit drei Toren und bringt Salzburg-Trainer Jesse Marsch vor dem Duell in der Champions League gegen Napoli ins Grübeln.

Das Gastspiel von Fußballmeister Red Bull Salzburg am Samstag in Mattersburg könnte als bestes Training unter Wettkampfbedingungen bezeichnet werden. Die Bullen, die am Dienstag in der Champions League in Neapel schon eine Topleistung zeigen müssen, um gegen den italienischen Spitzenclub ...