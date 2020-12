Endstation für Red Bull Salzburg? Der Serienmeister stößt an seine Grenzen

Gut, aber nicht gut genug: Was Red Bull Salzburg noch fehlt, um in der Champions League die nächste Stufe zu erklimmen.

Die wichtigsten Fragen nach dem Aus in der Champions League lauten: Kann Salzburg allein damit zufrieden sein, den Fußball der Marke Red Bull in Europa gut zu repräsentieren und die Topteams der Königsklasse zu ärgern? Oder müsste das vorrangige Ziel sein, auch Zählbares in Form von Punkten und Millionenprämien mitzunehmen? Red Bull Salzburg hat nach dem 0:2 gegen Atlético Madrid nur die erste Frage mit Ja beantwortet. Man sei stolz, gegen Topgegner auf Topniveau gespielt zu haben, sagte Trainer Jesse ...