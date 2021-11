England hat WM-Ticket so gut wie sicher, Italien auf Kurs

England hat das Ticket für die WM-Endrunde 2022 in Katar so gut wie sicher. Die "Three Lions" fertigten Albanien am Freitagabend im Londoner Wembley Stadion mit 5:0 ab und hielten damit Gruppe-I-Verfolger Polen, der in Andorra 4:1 gewann, drei Punkte auf Distanz. Zudem hat der Leader das um sechs Treffer bessere Torverhältnis und tritt zum Abschluss bei Underdog San Marino an. Auch noch offen ist es in Pool C, wo Italien und die Schweiz 1:1 spielten und punktgleich sind.

SN/APA/AFP/GLYN KIRK Kane war richtig in Torlaune