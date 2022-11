England und Southgate müssen bei WM in Katar liefern

Englands Leidensweg bei Fußball-Großereignissen ist hinlänglich bekannt. Mit Ausnahme des WM-Triumphs 1966 im eigenen Land gelang den "Three Lions" kein einziger großer Titelgewinn, zuletzt scheiterte man im EM-Finale vor eineinhalb Jahren im Wembley-Stadion an Italien, und zwar in bester englischer Tradition im Elfmeterschießen. Vor der WM in Katar spricht einiges für ein Ende der Misserfolgsserie - aber auch einiges dagegen.

SN/APA/AFP/GLYN KIRK Von England-Teamchef Southgate wird WM-Titel erwartet