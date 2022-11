Englands Team lädt Gastarbeiter ins Trainingscamp ein

Die englische Fußball-Nationalmannschaft hat wenige Tage vor Beginn der Weltmeisterschaft in Katar Gastarbeiter zu sich ins Trainingscamp eingeladen. Dies teilten die "Three Lions" mit. Bei dem Besuch der Arbeiter am Donnerstag will der Verband Möglichkeiten für Fotos und Videos anbieten.

SN/APA/AFP/PAUL ELLIS Southgate und sein Team luden Gastarbeiter ein