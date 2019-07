Englands Trainer Neville sagte US-Kickerinnen den Kampf an

Phil Neville leidet nicht unter mangelndem Selbstbewusstsein. Vor dem WM-Halbfinale am Dienstag (21.00 Uhr) in Lyon gegen Weltmeister USA mit Ausnahmespielerin Megan Rapinoe schlug der Teamchef von Englands Fußball-Frauen forsche Töne an. "Ich will kein Spiel, in dem sich beide Teams neutralisieren. Wir werden es mit beiden Händen, beiden Füßen und dem ganzen Körper anpacken", versprach er.

SN/APA (AFP)/PHILIPPE DESMAZES Neville schwört seine Mannschaft auf die starken Gegnerinnen ein