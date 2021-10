Englische Fußball-Fans dürfen bald wieder stehend jubeln

Nach dem Todesspiel. Seit Jahrzehnten darf man im "Mutterland des Fußballs" nicht mehr im Stadion stehen. Anlass dafür war die Katastrophe im Hillsborough-Stadion vor über 30 Jahren. Doch ab 2022 ist es wieder erlaubt - versuchsweise.

Es ist ein milder Herbstabend im Zentrum Londons. Fans strömen, in Trikots bekleidet, zu Hunderten die Straße entlang. Sie sind unterwegs zu einem Fußballspiel im Emirates Stadion. Auf die Frage, was sie davon halten, dass man nun bald wieder in manchen Stadien im Land werde stehen können, reagiert eine Gruppe junger Fans überrascht. "Das ist doch eigentlich seit den 90er-Jahren verboten", kommentiert ein Mann, "seit dem Hillsborough-Desaster".

Was für Fußballbegeisterte in Österreich und Deutschland normal ist, ist in ...