Englische Polizei beschlagnahmte gefälschte WM-Trikots

Die Polizei in England hat kurz vor dem Start der Weltmeisterschaft in Katar tonnenweise gefälschte Fußballtrikots beschlagnahmt. Wie die britische Nachrichtenagentur PA am Freitag meldete, wurden bei Razzien in Leeds, Sheffield, Bristol und Northampton vier Tonnen gefälschter Trikots sichergestellt. Deren Wert beläuft sich auf insgesamt 500.000 Pfund (ca. 571.600 Euro). Zudem wurden 12.000 Pfund an Bargeld beschlagnahmt. Sechs Personen wurden vorübergehend festgenommen.