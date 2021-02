Enttäuschte Bullen: "Wir wollten heuer viel mehr"

Die Europa League ist für den Serienmeister auch in dieser Saison nach dem Sechzehntelfinale vorbei. Spieler und Trainer trösteten sich mit der guten Leistung beim 1:2 im Rückspiel.

Die Europareise von Red Bull Salzburg endet auch heuer, bevor das Frühjahr so richtig begonnen hat. Zum fünften Mal bei bisher acht Anläufen verabschieden sich die Salzburger in der Runde der letzten 32. Ein 1:2 (1:1) bedeutete am Donnerstag im Rückspiel beim Villarreal FC das Aus. Nach dem 0:2 im Hinspiel steht unter dem Strich ein Gesamtscore von 1:4 - aus Sicht der Salzburger gibt das den Unterschied nicht wieder.

"Wir haben gezeigt, dass wir auf diesem Niveau ...