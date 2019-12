Beim FC Liverpool wartet das bislang größte Abenteuer auf Red Bull Salzburg. Die letzte Episode der Doku in doppelter Länge.

Das Spiel an der Anfield Road bringt alle Höhen und Tiefen, die in einem Fußballspiel möglich sind. Erstmals ist die Halbzeitansprache eines Trainers in der Champions League zu sehen.

Mit der Dokumentation "Jeder.mann - des is Soizburg" hat Fußball-Serienmeister Red Bull Salzburg neue Wege beschritten. Regisseur Nepomuk V. Fischer durfte während der Herbstsaison 2019 Einblicke hinter den Kulissen des Champions-League-Clubs gewähren. Die "Salzburger Nachrichten" zeigen alle Episoden

Quelle: SN