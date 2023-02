Austro-türkischer Fußballprofi Tarkan Serbest: "Wir hatten Riesenglück"

Tarkan Serbest kam 1994 in Wien zur Welt. Bei Austria Wien wurde er Fußballprofi und absolvierte mehr als 100 Bundesligaspiele. Jetzt ist er bei Kasimpasa Istanbul unter Vertrag. Am Sonntag ging es zum Auswärtsspiel in den Osten der Türkei, wo Serbest das Erdbeben hautnah miterlebte.

SN/imago images/Seskim Photo Tarkan Serbest wurde vom Erdbeben im Hotelzimmer überrascht.