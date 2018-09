Erholter Juve-Neuzugang Ronaldo will Mini-Torflaute beenden

In seiner vierten Partie nach dem Wechsel zu Juventus Turin soll es für Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo am Sonntag mit dem ersten Tor klappen. Mit Sassuolo trifft Juve vor Heimpublikum allerdings auf ein Überraschungsteam, das ähnlich gut in die neue Saison der Serie A gestartet ist. Der Außenseiter ist mit sieben Punkten erster Verfolger des noch makellosen Titelverteidigers.

