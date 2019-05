Erling Haaland erzielte neun Tore in einem Spiel

Kuriose Torgala von Red-Bull-Salzburg-Stürmer Erling Haaland bei der U20-WM: Für Norwegen traf der 18-Jährige beim 12:0-Sieg gleich neun Mal.

Nach den Enttäuschungen gegen Uruguay (1:3) und Neuseeland (0:2) tobten sich die Norweger im letzten Gruppenspiel so richtig aus. 12:0 (5:0) lautete das rekordträchtige Endergebnis am Donnerstag. Dabei zeigte Erling Haaland, Nachwuchshoffnung von Red Bull Salzburg, seine Torjägerqualitäten mit allein neun Treffern. Dennoch landete Norwegen nur auf Platz drei und muss nun hoffen, noch als einer der vier besten Gruppendritten ins Achtelfinale zu rutschen. Immer dürfte Haaland die Torjägerkrone des Turniers in Polen ziemlich sicher sein.

Am Mittwoch hatte bereits Sekou Koita, Haalands künftiger Sturmpartner bei den Bullen, bei dem Championat seinen großen Auftritt. Beim 4:3 von Mali gegen Saudi-Arabien glänzte er mit einem Tor und zwei Assists.

Quelle: SN