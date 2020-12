Erling Haaland spielt heuer nicht mehr

Der frühere Salzburg-Torjäger im Dres svon Borussia Dortmund erlitt einen Muskelfaserriss.

Mit seinem ersten Treffer überhaupt für RB Leipzig hat Alexander Sørloth sein Team im Champions-League-Rennen gehalten. Der Norweger traf am Mittwoch in der Nachspielzeit zum wichtigen 4:3 (2:1)-Sieg bei Istanbul Basaksehir. Damit hat das Team von ÖFB-Legionär Marcel Sabitzer am Dienstag sein Endspiel gegen Manchester United um den Einzug in die K.o.-Runde.

Eine Hiobsbotschaft gab es für Erling Haaland: Der Ex-Salzburger erlitt bereits vor dem Match von Dortmund bei Lazio Rom einen Muskelfaserriss und wird wochenlang ausfallen. Ohne ihren Top-Torjäger fixierte die Borussia mit einem 1:1 am Mittwoch den Achtelfinalaufstieg.

Die stolze Fußballhauptstadt Madrid zittert vor dem Doppel-Aus für Atlético und Real durch Jesse Marsch und seinen Vorgänger Marco Rose. Real muss nächste Woche gegen Mönchengladbach um das ÖFB-Trio Stefan Lainer, Valentino Lazaro und Hannes Wolf gewinnen. Den Gladbachern reicht ein Punkt, je nach Ausgang des Parallelspiels Inter - Donezk könnten sie sogar mit einer Niederlage im Bernabéu-Stadion aufsteigen. Real-Trainer Zinédine Zidane musste nach dem 0:2 gegen Donezk Rücktrittsgerüchte dementieren. Sein Atlético-Kollege Diego Simeone, der im "Endspiel" auf den verletzten Innenverteidiger José Gimenez verzichten muss, sagte: "Uns erwartet in Salzburg ein schwieriges Spiel."

Champions League am Mittwoch

Gruppe E

Krasnodar - Rennes 1:0 FC Sevilla - Chelsea 0:3

1. Chelsea * 5 4 1 0 13:1 13 2. FC Sevilla * 5 3 1 1 6:7 10 3. Krasnodar 5 1 1 3 5:10 4 4. Rennes 5 0 1 4 2:8 1

Aufsteiger ins Achtelfinale



Gruppe F

Lazio Rom - Dortmund 1:1 FC Brügge - Zenit St. Petersburg 3:0

1. Dortmund * 5 3 1 1 10:4 10 2. Lazio Rom 5 2 3 0 9:5 9 3. Brügge 5 2 1 2 6:8 7 4. Zenit 5 0 1 4 3:11 1

Aufsteiger ins Achtelfinale

Gruppe G

Juventus Turin - Dynamo Kiew 3:0 Ferencvaros - FC Barcelona 0:3

1. Barcelona * 5 5 0 0 16:2 15 2. Juventus * 5 4 0 1 11:4 12 3. Dynamo Kiew 5 0 1 4 3:13 1 4. Ferencvaros 5 0 1 4 5:16 1

Aufsteiger ins Achtelfinale

Gruppe H

Manchester United - Paris SG 1:3 Basaksehir - RB Leipzig 3:4