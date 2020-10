Erneuter Corona-Ausbruch bei AZ Alkmaar vor Napoli-Match

Beim niederländischen Fußball-Club AZ Alkmaar ist nur zwei Tage vor dem Spiel gegen SSC Napoli in der Europa League erneut ein größerer Corona-Ausbruch festgestellt worden. Es sei noch unklar, wie viele Spieler davon betroffen seien, teilte der Verein am Dienstag mit. Niederländischen Berichten zufolge sollen acht Kicker Corona-positiv sein. Ob das für Donnerstagabend in Neapel angesetzte Spiel stattfinden kann, war vorerst unklar.

SN/APA (AFP)/HAROLD CUNNINGHAM Corona-Ausbruch beim niederländischen Club Alkmaar