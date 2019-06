Erster Ticket-Verkauf für Fußball-EM beginnt am Mittwoch

Genau ein Jahr vor dem Eröffnungsspiel beginnt am Mittwoch der Ticket-Vorverkauf für die Fußball-Europameisterschaft 2020. Vom 12. Juni bis 12. Juli können sich Fans über die Internetplattform euro2020.com/tickets bei der UEFA erstmals um Eintrittskarten für die 51 Turnierspiele bewerben. Die EM findet zum 60-jährigen Turnierjubiläum von 12. Juni bis 12. Juli 2020 in zwölf Ländern statt.

Die Kartenpreise variieren je nach Spielort. Die Preise für die drei Gruppenspiele in München kosten je nach Kategorie 50, 125 oder 185 Euro, jene für das Achtelfinale in Budapest und Baku bei nur 30, 75 oder 125 Euro. Die UEFA trägt damit dem allgemeinen Preisniveau in diesen Ländern Rechnung. Für die beiden Halbfinali in London liegen die Preise bei 85, 195, 345 und 595 Euro, für das Endspiel im Wembley Stadion steigen sie auf 95, 295, 595 und 945 Euro.

Insgesamt gibt es für die 51 Spiele drei Millionen Tickets. In der ersten Verkaufsphase kommt es nicht auf Geschwindigkeit an. Übersteigt die Nachfrage das Angebot, entscheidet das Los. Die nächste Verkaufsphase startet im Dezember. Dann können auch sogenannte Follow-your-Team-Karten erworben werden, die ein Zugriffsrecht für eine Mannschaft bis zum Finale ermöglichen.

Quelle: Apa/Dpa