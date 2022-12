Es folgt ein brisantes Bruderduell in Katar

Titelverteidiger Frankreich gegen die Sensationsmannschaft aus Marokko ist im Halbfinale mehr als ein WM-Match.

Die Liebesgrüße aus dem marokkanischen Teamquartier erwiderte Kylian Mbappé noch in der Nacht. Mit drei roten Herzen reagierte der Starspieler der Équipe Tricolore bei Twitter auf die "Wir sehen uns bald"-Nachricht seines Freundes Achraf Hakimi. Das WM-Halbfinale zwischen Weltmeister Frankreich und der Sensationsauswahl Marokkos am Mittwoch (20 Uhr) wird sehr besonders - nicht nur wegen der Internetherzen der beiden Teamkollegen des von WM-Gastgeber Katar alimentierten Glitzerclubs Paris Saint-Germain.

"Wir reden schon über Marokko anstatt über England?", fragte Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps spät am Samstagabend im Al-Bayt-Stadion nach dem etwas glücklichen 2:1-Viertelfinalsieg gegen die Briten verwundert. Es war die erste Frage der obligatorischen Pressekonferenz, während der Spieler und Trainer meist den Eindruck machen, lieber schnell die Reise über die Wüstenautobahnen ins Hotel antreten zu wollen. Aber Deschamps nahm sich Zeit.

"Es gibt nicht viele, die behaupten können, dass sie Marokko im Halbfinale erwartet hätten", sagte der Weltmeister von 1998. "Sie verdienen es, da zu stehen, wo sie stehen." Währenddessen zogen in Frankreich Tausende jubelnde Marokkaner durch die Straßen, auf dem Pariser Prachtboulevard Champs-Élysées "in Trance". Dennoch kam es immer wieder zu Ausschreitungen. In Paris und Brüssel wurden gewaltbereite Fans verhaftet, in Paris sollen es über 100 gewesen sein. In Mailand wurde nach Marokkos Sieg ein Mann niedergestochen.

Das Halbfinale ist auch mehr als ein brisanter Bruderkampf: Denn ein Großteil Marokkos war bis Mitte der 1990er-Jahre französisches Protektorat - in Frankreich leben Hunderttausende Marokkaner.

"Es ist ein historischer Moment für sie", antwortete Deschamps, als sich auch die zweite Frage nicht um die geschlagenen Three Lions, sondern um die marokkanischen Löwen vom Atlas drehte.

Als erster Weltmeister seit Brasilien vor 60 Jahren könnte Frankreich den Titel zum zweiten Mal in Folge gewinnen, das ist auch für Mbappé "der absolute Traum". Die Chance in Katar scheint riesig. Zum Halbfinale wird Staatspräsident Emmanuel Macron erwartet.

Spätestens im Halbfinale wird Walid Regragui diese ganze Fußball-Weltmeisterschaft wie eine Reise auf einen anderen Stern vorkommen. Nach nur acht Spielen als Nationaltrainer für Marokko kämpft der im französischen Corbeil-Essonnes geborene 47-Jährige nun in Katar um den Einzug ins Endspiel.

Als erster WM-Halbfinalist aus Afrika sorgten die Marokkaner vielerorts für Jubelfeiern "Es ist sehr hart, uns zu schlagen. Das ist die Botschaft, die ich senden möchte", sagte Regragui nach dem Triumph im ohrenbetäubend lauten Al-Thumama-Stadion. Der 52-fache Nationalspieler Marokkos hat es als ehemaliger Abwehrspieler geschafft, dass seine Auswahl weiterhin mit nur einem Gegentor durchs Turnier marschiert. Vor dem Halbfinale ist aber fix: Die ganze arabische Welt wird hinter Marokko stehen. Aus Casablanca werden Fans in Scharen nach Doha eingeflogen. Der Heimvorteil ist ihnen gewiss.