Es ist an der Zeit, sich zu belohnen

Red Bull Salzburg hat in den vergangenen Jahren unzählige Erfolge gefeiert, nationale Meistertitel in Serie gewonnen und international in der Europa League für Furore gesorgt. Gefühlt hat Salzburg aber auch genau so viel Häme einstecken müssen, wie man große Siege errungen hat. Das fast schon chronische Scheitern in der Champions-League-Qualifikation schwebt wie ein Damoklesschwert über dem Verein. Wie es geht, in die Königsklasse des europäischen Fußballs einzuziehen, das zeigten unterdessen Rapid (2005) und Austria Wien (2013) vor, was nur zusätzlich Salz in die Wunde streute.

Umso mehr ist es für Salzburg jetzt an der Zeit, sich endlich zu belohnen. Mit dem sportlichen Erfolg, der dieser Mannschaft gerecht wird. Mit attraktiven Gegnern á la Bayern München, Real Madrid oder Juventus Turin. Mit vollen Champions-League-Stadien und einer neuen Fußball-Euphoriewelle in der Mozartstadt. Und mit reichlich Geld: 15,2 Millionen Euro ist allein der Einzug in die Gruppenphase wert. Nach dem 0:0 gegen den serbischen Meister Roter Stern Belgrad sind die Bullen nah dran an der Champions League. Im Heimspiel nächste Woche braucht es allerdings einen mutigeren Auftritt als am Dienstag in Belgrad.