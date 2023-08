Euphorie steigt "down under"

Die Viertelfinalbegegnungen der Frauen-WM in Australien und Neuseeland stehen fest - die Herzen der Fans gehören aber einer Mannschaft: Dem Überraschungsteam aus Australien.

Seit Dienstag stehen die Viertelfinalpaarungen der Frauenfußball-WM fest: Nach zwei Tagen Pause treffen am Freitag Spanien und die Niederlande sowie Japan und Schweden aufeinander. Am Samstag folgen dann Australien gegen Frankreich und England gegen Kolumbien. Aber eine Mannschaft steht dabei besonders im Fokus: Die Spielerinnen aus dem Gastgeberland Australien. Die Euphorie ist "down under" spätestens mit dem Einzug ins Viertelfinale übergeschwappt. Auf allen Ebenen.

Die Fernsehübertragung feiert hohe Einschaltquoten, die Ticketverkäufe haben einen Rekord gebrochen. In Australien haben bisher fast zehn Millionen Menschen die Berichterstattung des Privatsenders Seven über die Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen gesehen.

Auch die Ticketverkäufe laufen nach anfänglichen Schwierigkeiten beim Co-Gastgeber Neuseeland inzwischen rund: Mehr als 1,7 Millionen Eintrittskarten wurden verkauft, die Stadien sind gut besetzt. In Australien waren bisher durchschnittlich 30.000 Fans pro Spiel live mit dabei. Letzteres ist ein Meilenstein für den australischen Fußball, der eher das Stiefkind unter den Sportarten war. Bisher schlugen die Herzen der Fans fast ausschließlich für Rugby, Australian Rules Football (AFL) und Cricket.

Die Kehrtwende verdanke der Fußball rein den "Matildas", meinte James Johnson, Geschäftsführer vom Fußballverband Football Australia. "Matildas" ist der Name des australischen Nationalteams. "Ihr unerschütterlicher Geist und ihre Widerstandsfähigkeit stehen im Einklang mit den Werten unserer Nation", sagte Johnson. Dem Team gelang es nach einer Niederlage gegen Nigeria, das Blatt doch noch einmal zu wenden: Sie schlugen mit Dänemark im Achtelfinale und Kanada in der Gruppenphase Favoriten des Turniers und zogen ins Viertelfinale ein. "Zu sehen, dass Australien vereint hinter diesem Team steht, war inspirierend", meinte Johnson.

Für die "Matildas" ist der derzeitige Erfolg nicht selbstverständlich. Australien qualifizierte sich für die erste richtige Frauen-Weltmeisterschaft 1991 nicht einmal und vier Jahre später verlor das Team bei seinem Turnierdebüt alle drei Vorrundenspiele. Danach freuten sich die "Matildas" darüber, einzelne Punkte zu holen und erst 2007 gewannen sie ein erstes Spiel - damals gegen Ghana - und schafften es über die Gruppenphase hinweg. "Ich erinnere mich, dass ich so stolz darauf war, mit der Nationalmannschaft Geschichte zu schreiben", schrieb Joey Peters, eine der damaligen Fußballerinnen in einem Meinungsstück für die australische Ausgabe des "Guardian". Derzeit sei es "erstaunlich", wie die laufende WM die Nation verändern könne. Die Spielerinnen hätten zuvor gesagt, dass sie "ein Vermächtnis hinterlassen" wollten, und genau das geschehe. "Es herrscht ein echtes Gefühl des Nationalstolzes", sagte auch Rebecca Wilcox, eine junge Studentin aus Sydney, die bisher kein Fußballfan war, das Turnier nun aber mit Begeisterung verfolgt. Das Volk würde vereint hinter den "Matildas" stehen. Dies sei auch deswegen etwas Besonderes, da es "eine Hommage an Frauen im Sport" sei, meinte die 19-Jährige.

Es ist aber nicht nur der Erfolg der "Matildas", der die Leidenschaft für den Fußball in den Australiern geweckt hat. Es ist auch die Dramatik des Turniers: "Was zum Teufel ist gerade passiert?", schrieb ein Fußballfan beispielsweise in einer Facebook-Gruppe zum Turnier. Die Weltmeisterschaft würde "Schocks und Überraschungen" zugleich servieren. "Deutschland und Brasilien - zwei der größten Teams im Frauenfußball - in der Gruppenphase ausgeschieden." Optus Sport, ein Telekommunikationsanbieter, über den die Spiele im Gastgeberland Australien übertragen werden, postete die Euphorie des marokkanischen Teams neben den Tränen des deutschen Teams.

Und jetzt ist noch dazu Superstar Samantha Kerr nach Verletzungspause zurück. Ein Helikopter der Medien überflog vor dem Achtelfinale gegen Dänemark sogar das Trainingszentrum der Australierinnen, nur um den Fitnesszustand der Ausnahmestürmerin festzustellen. Unter dem Jubel der fast 76.000 Fans in Sydney betrag die 29-Jährige in der 80. Minute erstmals das Feld bei dieser WM und brachte gleich Schwung ins Team: "Wieder auf dem Platz zu stehen, war eine große Erleichterung", meinte Kerr und ergänzte: "Wir haben einen großen Traum, aber wir gehen ein Spiel nach dem anderen an". Der Traum soll am Dienstag in Adelaide gegen Frankreich weitergehen.