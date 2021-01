EURO-Notplan mit Wien und was wirklich dran ist

Die Fußball-Europameisterschaft 2021 mit zwölf Austragungsländern wird immer unwahrscheinlicher. Ein Alternativ-Szenario soll angeblich auch Wien als Spielstätte vorsehen.

Das Turnier ist von 2020 wegen der Corona-Pandemie in den heurigen Frühsommer verschoben worden. Weil sich die Situation bis Juni voraussichtlich nicht so weit beruhigt, dass die 24 Teilnehmer in zwölf Städten zwischen Bilbao und Baku spielen können, prüft die UEFA schon seit längerem mehrere Alternativszenarien. Vor allem der Reiseaufwand soll angesichts des Ansteckungsrisikos reduziert werden.

Nach Informationen von RTL und ntv soll das Konzept mit zwölf Städten bereits vom Tisch sein.



Das sind demnach die Alternativ-Varianten:

Zehn Städte in zehn Ländern

Fünf Städte in fünf Ländern

Zwei bis drei Länder und mehrere Städte

Eine Stadt oder Region mit mehreren Stadien



Die letztere Variante hat bereits bei der Champions League bzw. der Europa League vorigen Sommer funktioniert. Die Königsklasse spielte in Lissabon, die Europa League im Ruhrgebiet. Der "Pott" steht laut RTL auch diesmal auf der Liste möglicher Austragungsorte und, man höre und staune: Auch Wien könnte ein Austragungsort sein.

Das Österreichs Hauptstadt EURO-würdig wird, überrascht insofern, als das Happel-Stadion längst nicht mehr dem Standard für moderne Arenen entspricht. Die weitläufige Anlage mit Leichtathletik-Laufbahn ist ein Stimmungskiller.

Allerdings: Da die Szenarien von reduzierten Zuschauerzahlen oder überhaupt leeren Stadien ausgehen, spielt das derzeit keine Rolle. Bei der UEFA dürften Corona-Situation am Schauplatz und möglichst viel Platz zwecks Abstandhalten im Moment das wichtigere Argument sein. Dazu verfügt Wien mit dem Allianz-Stadion in Hütteldorf und der Generali Arena über zwei moderne Spielstätten.



ÖFB weiß von keinen Wien-Plänen

Beim Österreichischen Fußballbund (ÖFB) weiß man nichts von den angeblichen Plänen mit Wien. Gerüchten messe man keine Bedeutung bei, hieß es seitens des Verbands auf SN-Anfrage.

Die UEFA bestätigt lediglich, dass weiterhin an den zwölf ursprünglichen Austragungsorten festgehalten werde und mit diesen vier "funktionsfähige Szenarien" ausgearbeitet werden. Diese reichen von vollen Stadien bis zu null Zuschauern. Welche Variante in welcher Stadt während des Turniers gelte, werde im März entschieden.

Quelle: SN