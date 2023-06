Europa-League-Finale: Das war die nervige Seite des Fußballs

Das Europa-League-Finale zwischen Sevilla und AS Rom offenbarte bis nach Mitternacht keine ruhmreiche Seite einer Sportart.

Es war spannend. Ja. Die Entscheidung ein paar Minuten in der angefangenen Geisterstunde per Elfmeter ließ viel Jubel in Sevilla aufkommen. Aber was davor sich über zwei Hälften plus Verlängerung fast insgesamt eine halbe Stunde Nachspielzeit abgespielt hatte, zeigte vor allem die nervige Seite eines Fußballmatsches. Von Anfang an wurde in diesem Endspiel von Budapest zwischen Sevilla und dem AS Rom (4:1 im Elferschießen) bei jeder Entscheidung des Schiedsrichters Anthony Taylor protestiert. Bei jedem kleinsten, kaum sichtbaren Foul, krümmten sich ...