Europa League: Finalthriller wird im Elfmeterschießen entschieden

Keine Entscheidung zwischen Manchester United und FC Villarreal nach 120 Minuten: Nach einem 1:1 muss die Entscheidung vom Punkt fallen.

Manchester United musste im Finale auf seinen Kapitän Harry Maguire verzichten. Der 28-Jährige hatte sich am Sprunggelenk verletzt und war nicht rechtzeitig für einen Einsatz von Beginn an fit geworden.

Villarreal hatte im Sechzehntelfinale gegen Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg mit 2:0 und 2:1 die Oberhand behalten. Und der Verlauf des Endspiels erinnerte etwas an diese Duelle. In der ersten halben Stunde überließ Villarreal dem Gegner das Spiel und begnügte sich damit, tief zu stehen. Aber mit der ersten nennenswerten Aktion gingen die Spanier in Führung: Einen Freistoß von Daniel Parejo verteidigte United schlecht, Gerard Moreno war zur Stelle und traf zum 1:0 (29.).

Die Manchester-Topstars Paul Pogba, Marcus Rashford und Co. wirkten lange Zeit ratlos gegen das massive Abwehrbollwerk der Spanier. 70 Prozent Ballbesitz konnte das Team von Trainer Ole Gunnar Solskjaer kaum zu Chancen nützen.

Eine Standardsituation war der Dosenöffner: Nach einem Eckball stand Edinson Cavani genau richtig, um einen Abpraller zum Ausgleich zu verwerten (55.). Die Briten drängten auf die Entscheidung, die aber in der regulären Spielzeit nicht mehr gelingen sollte.

In der Verlängerung kam Villarreal wieder auf, aber auch den Spaniern gelang kein Tor mehr.