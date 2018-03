Europa League live: Borussia Dortmund - Red Bull Salzburg

Im Hinspiel des Europa-League-Achtelfinales empfängt Borussia Dortmund heute, Donnerstag (19 Uhr), die Mannschaft von Red Bull Salzburg - im SN-Liveticker seid ihr direkt dabei!

Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg will sich im Westfalenstadion in Dortmund eine gute Ausgangsbasis für das Rückspiel in am 15. März schaffen. Das Ziel ist der Aufstieg in das Europa-League-Viertelfinale.

In direkten Europapokal-K.o.-Duellen mit deutschen Clubs zogen österreichische Vereine mit einer Gesamtbilanz von 3:20 aber deutlich den Kürzeren.

Erfolgreich waren nur Rapid Wien (1997 gegen 1860 München) und vor allem der RB-Vorgängerclub Austria Salzburg. Die Violetten siegten 1994 auf dem Weg ins UEFA-Cup-Finale gegen Eintracht Frankfurt und den Karlsruher SC.

