Europa League live: Red Bull Salzburg - Borussia Dortmund

Im Rückspiel der Europa League kämpfen Red Bull Salzburg und Borussia Dortmund heute (21.05 Uhr) in Kleßheim um den Einzug in das Viertelfinale - verfolgen Sie das Spiel im SN-Liveticker!

Salzburg-Trainer Marco Rose kann im Achtelfinal-Rückspiel der Fußball-Europa-League am Donnerstag (21.05 Uhr) gegen Borussia Dortmund fast auf seinen gesamten Kader bauen.

Es darf daher eine ähnliche Startformation wie beim 2:1-Sieg im Hinspiel vergangenen Donnerstag in Dortmund erwartet werden. Die Akteure, die Rose bei der Generalprobe am Sonntag in der Liga gegen Mattersburg (2:2) geschont hatte, stehen zur Verfügung. Auch Neo-ÖFB-Teamspieler Xaver Schlager ist fit.

Das Spiel im Liveticker:

