Europa League live: WAC - Mönchengladbach

Gelingt der nächste Sensationscoup der tapferen Kärntner? Der Wolfsberger AC trifft beim internationalen Cheftrainerdebüt von Mohamed Sahli auf Borussia Mönchengladbach. Das Hinspiel hatte ein sensationelles 4:0 für den WAC gebracht. Verfolgen Sie das Spiel am Donnerstag ab 18.55 Uhr im SN-Liveticker.

Beim Wiedersehen mit Marco Rose und Alexander Zickler hat Mohamed Sahli eine neuerliche Überraschung ins Auge gefasst. Vor vier Jahren noch gemeinsam im Nachwuchs von Red Bull Salzburg am Werken, begegnen sich die Trainerkollegen in der Europa League am Donnerstag (18.55 Uhr) als Gegner. Der WAC empfängt in Graz Borussia Mönchengladbach. 5000 Fans begleiten den Tabellenführer der deutschen Bundesliga.

Das Spiel im Liveticker:

Quelle: SN