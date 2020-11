Europa League: Mindestens 17 Corona-Fälle beim WAC und Zagreb

Ein Tag vor dem Fußball-Europa-League-Match des WAC bei Dinamo Zagreb sind beide Teams mit zahlreichen Corona-Fällen konfrontiert. Acht Akteure der Kärntner haben einen positiven Coronatest abgeliefert, Namen wurden nicht genannt. Bei Dinamo sind Trainer Zoran Mamic und fünf Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Außerdem gaben laut Angaben des Vereins noch drei weitere Mitglieder des Betreuerstabs positive Coronatests ab.

Laut den Wolfsbergern befinden sich alle positiv getesteten WAC-Personen in Heimquarantäne, die Gesundheitsbehörde wurde über die Testergebnisse informiert. Kroatiens Fußball-Meister wiederum wird sein Cheftrainer am Donnerstag definitiv fehlen, Mamic wird von seinem Assistenten Damir Krznar vertreten.

Allerdings: Ob die Partie in Zagreb am Donnerstag (21.00 Uhr) wie geplant über die Bühne gehen wird, stand am Mittwoch noch zweifelsfrei nicht fest. Laut Reglement der UEFA muss ein Team spielen, wenn mindestens 13 Spieler inklusive eines Torwarts zur Verfügung stehen. Anderenfalls verliert der Club per Wertung.

Quelle: APA