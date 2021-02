Europa-League-Reise des WAC nach London auf Schiene

Sportlich wartet auf den WAC nach der 1:4-Niederlage gegen Tottenham im Europa-League-Rückspiel am Mittwoch (18.00 Uhr/live DAZN) in London eine Herkulesaufgabe, zumindest reisetechnisch ist für die Kärntner alles klar. Die "Wölfe" heben am Dienstagvormittag in Richtung Insel ab, zurück geht es am Donnerstag via Ljubljana (Laibach). Gegner Tottenham sucht indes in der englischen Premier League weiter seine Form.

SN/APA (AFP)/NEIL HALL Mourinhos Tottenham hinkt in der Liga hinterher