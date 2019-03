Red Bull Salzburg will im Europa-League-Rückspiel gegen Neapel aus dem Funken Hoffnung ein Feuer entfachen. "Wenn daraus eine richtige Flamme wird, besteht vielleicht noch eine Chance", sagt Salzburgs Trainer.

Als Bürde bezeichnete Salzburgs Cheftrainer Marco Rose die 0:3-Hypothek aus dem Hinspiel gegen Neapel. Das sei im Achtelfinal-Rückspiel der Europa League am Donnerstag (18.55 Uhr) in der Red-Bull-Arena kaum aufzuholen, meinte Rose und sprach bei einem Medientermin am Mittwoch dennoch ...