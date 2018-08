Europacup: Aufstieg ist für Red Bull Salzburg bereits acht Millionen Euro wert

Red Bull Salzburg hat das erste Saisonziel schon erfüllt: Durch den Erfolg über Shkëndija ist man zumindest bis zur Winterpause international vertreten. Aber die Bullen wollen mehr.

Im gähnend leeren Nationalstadion von Skopje war den Spielern von Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg gar nicht so recht zum Feiern zumute. Dabei haben die Bullen mit dem spät fixierten 1:0-Auswärtssieg am Dienstagabend gegen Shkëndija Tetovo Großes geschafft: Mit dem Einzug ins Champions-League-Play-off lebt weiterhin die Chance auf den erstmaligen Einzug in die Gruppenphase - und die ist so aussichtsreich wie selten zuvor.