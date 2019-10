Europacup-Bilanzen gegen Italien und Portugal klar negativ

Die Statistik verheißt für den WAC und den LASK vor deren Europa-League-Spielen am Donnerstag wenig Gutes. Auf den WAC wartet in Graz mit AS Roma ein italienischer Vertreter - gegen Clubs aus dem Land des vierfachen Fußball-Weltmeisters gab es aus österreichischer Sicht in 83 Partien 16 Siege, 18 Unentschieden und 49 Niederlagen.

Nicht viel besser sieht die Bilanz vor dem Gastspiel des LASK bei Sporting Lissabon gegen portugiesische Rivalen aus. Die bisherigen 34 Duelle brachten bei neun Remis und 19 Niederlagen nur sechs heimische Erfolge. Quelle: APA