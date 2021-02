Europacup-Heimspiel in Ungarn für WAC "nicht so schlimm"

Die Verlegung des Sechzehntelfinal-Hinspiels in der Fußball-Europa-League zwischen dem WAC und Tottenham von Klagenfurt nach Budapest ist von den Verantwortlichen der Wolfsberger zähneknirschend, aber ohne großen Ärger zur Kenntnis genommen worden. "Nachdem keine Zuseher zugelassen sind, ist es nicht so schlimm, aber natürlich wäre zu Hause besser gewesen", sagte Club-Präsident Dietmar Riegler am Samstag im Sky-Interview.

SN/APA/GERT EGGENBERGER Dietmar Riegler musste sich für den WAC nach Alternativen umsehen