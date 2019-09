Europacup-Vertreter gaben so viel für Spieler aus wie nie

Die in den europäischen Fußball-Wettbewerben vertretenen Clubs haben bei den Transferausgaben in diesem Sommer einen Rekord aufgestellt. Die 80 Clubs, die in der kommenden Woche in der Champions League und Europa League antreten werden, gaben fast vier Milliarden Euro für neue Spieler aus. Das geht aus einem Bericht der Europäischen Fußball-Union (UEFA) hervor, der am Donnerstag vorgelegt wurde.

SN/APA (AFP)/PAUL ELLIS Die 80 Klubs aus CL und EL steckten Milliarden in neue Spieler