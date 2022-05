Ex-Austria-Salzburg-Coach Jørn Andersen nimmt das Abenteuer Hongkong in Angriff

Teamchef Jørn Andersen und sein Assistent Wolfgang Luisser haben in der ostasiatischen Metropole eine schwierige Mission übernommen. Die Salzburger Violetten verfolgt der Norweger nach wie vor aufmerksam.

Vor wenigen Jahren saßen sie im Salzburger Fußball an den Hebeln, nun haben Jørn Andersen und Wolfgang Luisser beim Nationalteam von Hongkong eine ebenso herausfordernde wie abenteuerliche Mission übernommen. Kommende Woche treffen sie mit ihrem Team in der Asien-Cup-Qualifikation in Kalkutta auf Gastgeber Indien, Afghanistan und Kambodscha.

Dass sich die beiden in der Sieben-Millionen-Einwohner-Metropole fanden, ist Zufall. Der Wahl-Reichenhaller Andersen, der 2015 Austria Salzburg in die 2. Liga führte, war nach einem vielbeachteten Engagement als Teamchef von Nordkorea ...