Ex-Austria-Salzburg-Trainer Jørn Andersen feiert historischen Erfolg mit Hongkong

Sensation in Kalkutta: Mit dem krassen Außenseiter Hongkong hat Jørn Andersen die erste Teilnahme am Asien-Cup seit 56 Jahren geschafft - und das, obwohl sein Team wegen des Corona-Lockdowns zuvor vier Monate nicht gespielt hatte.

Jørn Andersen, der Austria Salzburg 2015 in die 2. Liga geführt hat, und sein Assistent Wolfgang Luisser (früher im Red-Bull-Salzburg-Nachwuchs und beim SV Grödig tätig), dürfen über einen sensationellen Erfolg mit dem Nationalteam von Hongkong jubeln. Das Team hat die beiden ersten Spiele des Ausscheidungsturniers in Kalkutta (Indien) gegen Afghanistan (2:1) und Kambodscha (3:0) gewonnen. Schon vor dem letzten Qualifikationsspiel gegen Gastgeber Indien am Dienstag stand der historische Erfolg fest. Auch die besten Gruppenzweiten fahren zur Endrunde, nach der 0:4-Niederlage ...