Ex-Bayern-Coach Kovac übernimmt Traineramt bei AS Monaco

Der ehemalige Bayern-Coach und Salzburger "Co" Niko Kovac wird neuer Trainer des französischen Fußball-Erstligisten AS Monaco. Der Kroate, der bis November 2019 bei den Münchnern gearbeitet hatte, unterschrieb einen Dreijahresvertrag, wie der Club am Sonntagabend bestätigte. Der 48-Jährige löst den Spanier Robert Moreno ab, der den Posten erst zum Jahreswechsel übernommen hatte.

SN/APA (dpa)/Tobias Hase Neue Aufgabe für Niko Kovac