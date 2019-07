Ex-Bayern-Star Arjen Robben beendet Karriere

Der frühere Bayern-München-Star Arjen Robben beendet seine Fußball-Karriere. Das erklärte der 35-jährige Niederländer am Donnerstag in einer persönlichen Mitteilung. "Ich höre definitiv auf, aber das ist gut so", erklärte der Flügelspieler. Robben spielte insgesamt zehn Jahre für den deutschen Rekordmeister, sein Vertrag in München war im Juni ausgelaufen.

SN/APA (dpa)/Sven Hoppe Arjen Robben kehrt dem Fußballrasen den Rücken