Ex-Bulle Mané benötigte den Trost von Klopp

Der weltweit älteste Pokalbewerb, der englische FA-Cup, geht mit der dritten Hauptrunde in die entscheidende Phase. In England hat dieser FA-Cup einen besonderen Stellenwert, ist gleichzusetzen mit dem Gewinn der Premier League. Zwei Österreicher sind auch mittendrin, haben aber keine einfachen Spiele vor sich. Southampton-Trainer Ralph Hasenhüttl taucht heute, Samstag, beim Zweitligisten Derby County erstmals in die Faszination der traditionellen Veranstaltung ein. Nachdem es in der Liga zuletzt mit einem 0:0 bei Chelsea gut gelaufen ist, ist die Vorfreude beim Steirer riesengroß.