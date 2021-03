Ex-Bulle Stefan Lainer braucht hohe Belastung für die Topform

Die Partie in Schottland kommt dem Ex-Salzburger Stefan Lainer gelegen. In Glasgow ist Zweikampfstärke gefragt.

Die beiden Ex-Salzburger Stefan Lainer und Xaver Schlager haben ihren Platz in der Startelf zum Auftakt der WM-Qualifikation am Donnerstag in Schottland sicher. Rechtsverteidiger Lainer und der Antreiber im Mittelfeld, Schlager, kamen auch mit stark ansteigender Form zum Nationalteam. Lainer glaubt auch fest daran, dass sich das Nationalteam nach 24 Jahren wieder für eine WM-Endrunde qualifizieren kann. "Wir sind jetzt über eine längere Zeit zusammen und eingespielt. Wir haben uns weiterentwickelt und viele gute Erfahrungen gesammelt", erklärte der Salzburger. Lainer schrieb mit dem Nationalteam schon eine Erfolgsgeschichte. 2019 fixierte das ÖFB-Team die EM-Teilnahme, 2020 den Nations-League-Gruppensieg. "Jetzt wollen alle zur WM, deshalb ist das ein extrem wichtiges Spiel für die ganze Nation, für Österreich, aber auch für jeden von uns persönlich", sagte Lainer über das Duell mit Schottland. Dass die Belastungen mit vielen Spielen im Nationalteam und im Club zu hoch sind, das weist Lainer entschieden zurück: "Ich brauche die Belastung, um an meine Topform zu kommen."

Eine entscheidende Rolle kommt gegen Schottland auch Schlager zu. Der Dauerläufer soll für Stabilität im Mittelfeld sorgen und dazu das Spiel der Österreicher ankurbeln. Schlager ist auch zuversichtlich. "Wir haben gute Chancen, sind ein gutes Team, haben eine klare Spielidee, hatten zuletzt viele Erfolgserlebnisse und brauchen uns vor niemandem zu verstecken. Wir haben Spieler, die auf Topniveau bei Topvereinen spielen", betonte der Wolfsburg-Legionär.