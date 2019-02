Ex-Bullen Mané und Keita jagen mit Liverpool Bayern: "Wissen wie München zu schlagen ist."

Der große internationale Durchbruch gelang Sadio Mané und Naby Keita bei Red Bull Salzburg. In Liverpool stiegen sie zu Topstars auf.

Der Achtelfinalknüller in der Champions League heißt Liverpool gegen Deutschlands Rekordmeister Bayern München. Im Hinspiel an der Anfield Road will der Tabellenführer der Premier League am Dienstag gleich ein Zeichen setzen. Dabei spielen zwei Ex-Salzburger im Dress von Liverpool einen entscheidende Rolle. Sadio Mané und Naby Keita schafften über die Bullen den Sprung in die große Fußballwelt.