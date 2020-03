Ex-ÖFB-Teamspieler György Garics - so läuft das Leben in der Geisterstadt Bologna

Der deutsche Fußballprofi Robin Gosens und der österreichische Ex-Teamspieler György Garics schildern die Zustände in den italienischen Städten Bergamo und Bologna.

Noch am vergangenen Dienstag hatte der deutsche Fußballprofi Robin Gosens mit seinem Club Atalanta Bergamo sensationell den Aufstieg in das Viertelfinale der Champions League gefeiert. In Valencia gewannen die Italiener mit 4:3. Zumindest für einige Stunden konnte Gosens seine schwierige Zeit einigermaßen ausblenden. Denn Bergamo steht ganz im Banne des Coronavirus.

Im aktuellen Sportstudio im Zweiten Deutschen Fernsehen (ZDF) meldete sich Gosens nun am Samstag zu später Stunde zu Wort und erklärte seine aktuelle Situation mit bewegenden Worten, die auch die Zuseher noch einmal richtig nachdenklich werden ließen. Der deutsche Fußballprofi darf angesichts der Coronaviruskrise seit Donnerstag nicht mehr das Haus verlassen. Nur noch für Einkäufe "mit Schutzmasken und Handschuhen" dürfe er im Zuge der drastischen Maßnahmen in der schwer betroffenen Region vor die Tür gehen. "Bergamo ist eigentlich eine belebte Stadt. Wenn man das Haus verlässt, sieht man gar keinen. Wir leben aktuell in einer Geisterstadt. Es ist sehr, sehr krass", sagte Gosens, der im "Aktuellen Sportstudio" zugeschaltet war.

Er wisse momentan nicht, wie es weitergehe. "Wenn wir am 3. April wieder anfangen sollten, haben wir fünf Nachholspiele plus die Champions League." Mit Blick auf die Nachbarländer von Italien ist Gosens zuversichtlich, dass das Schlimmste noch verhindert werden kann. "In Italien wurde lange Zeit die Lage unterschätzt. Andere Länder sind ein bisschen eher dran, Maßnahmen zu setzen", sagte Gosens.

Ähnlich äußerte sich auch der ehemalige österreichische Nationalspieler György Garics, der in Bologna in einer der am schlimmsten vom Coronavirus betroffenen Regionen lebt. Im ORF-Fernsehen betonte der Ex-Rapidler: "Das Wichtigste ist es, den Schneeballeffekt so weit wie möglich aufzuhalten." Denn nur so könnten die Pandemie eingedämmt und Dinge, "die ich seit Wochen hier erlebe", vermieden werden. Österreich müsse aus den "Fehlern" von Italien, wo die Regierung erst sehr spät Maßnahmen getroffen habe, lernen, forderte Garics. Der 36-Jährige spielte von 2010 bis 2015 für den FC Bologna und ist mit einer Italienerin verheiratet. Garics erzählte von den zahlreichen Einschränkungen im Alltag: "Das Leben hat sich innerhalb kürzester Zeit geändert, als vor drei Wochen die Schulen geschlossen wurden." Mittlerweile dürfe man nur noch aus drei Gründen auf die Straße: zum Einkaufen, aus gesundheitlichen Gründen, also für Arztbesuche, sofern es sich nicht um Covid-19 handle, und zur Unterstützung älterer Menschen, etwa der Eltern. Dies alles müsse "bestätigt werden" und es müssten "Unterlagen ausgefüllt" werden. "Bei Falschaussage droht sogar Haft", so Garics, der für diese drastischen Maßnahmen Verständnis hat.

Während immer noch einige Clubs den Trainingsbetrieb der Profis aufrechterhalten wollen, sprechen sich die Mannschaftsärzte der Clubs aus der italienischen Fußball-Liga Serie A nach den jüngsten Infektionen entschieden dagegen aus, dass die Vereine das Training kurzfristig wieder aufnehmen. "Wir empfehlen dringend, eine deutliche Verbesserungen der Situation rund um das Coronavirus abzuwarten", schrieben die Ärzte in einer gemeinsamen Stellungnahme. Italien ist nach wie vor das am stärksten von der Coronaviruspandemie betroffene Land Europas. Mittlerweile wurde das Virus auch bei zehn Serie-A-Profis nachgewiesen. Die Fußball-Meisterschaft in Italien ist bis zum 3. April unterbrochen. Eine Wiederaufnahme direkt nach diesem Datum scheint aus heutiger Sicht jedoch nahezu illusorisch.

Die Angst vor dem Kollaps wächst. Ex-Bayern-Präsident Uli Hoeneß malt ein bedrohliches Szenario. Die Nervosität ist vor dem Krisentreffen bei den Club-Chefs der deutschen Bundesliga inmitten der Coronaviruspandemie und aus Angst vor einem drohenden Ausfall von rund 750 Millionen Euro förmlich greifbar. "Vielleicht müssen wir im Oktober noch aufhören, Fußball zu spielen. Das weiß kein Mensch", sagte der Ehrenpräsident der Bayern am Sonntag in der Sport1-Sendung "Doppelpass".