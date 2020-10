Ex-Red-Bull-Salzburg-Trainer Letsch jagt Ajax Amsterdam

Die meisten Salzburger Ex-Trainer segeln auf Erfolgskurs. Thomas Letsch ist in den Niederlanden erster Ajax-Jäger, Peter Zeidler überrascht in der Schweiz weiter.

Powerfußball der Marke Red Bull ist gefragt in Europa. Ein Engagement in Salzburg macht sich gut in einer Job-Bewerbung. In der deutschen Bundesliga haben Adi Hütter (Doublegewinner 2015 in Salzburg) und Marco Rose (zwei Mal Meister, einmal Cupsieger) die Skeptiker längst überzeugt. Bei Eintracht Frankfurt und Champions-League-Teilnehmer Borussia Mönchengladbach haben die Coaches ihre Fußballphilosophie erfolgreich implementiert.

Sogar in den Niederlanden zeigt man sich zunehmend offen für neue Wege abseits der Johan-Cruyff-Schule. Nur eine knappe Autostunde von Mönchengladbach entfernt ...