Ex-Salzburg-Trainer Adi Hütter bleibt mit AS Monaco weiter auf Erfolgskurs

Die AS Monaco von Trainer Adi Hütter bleibt in der französischen Fußballmeisterschaft auf Erfolgskurs. Eine Woche nach dem 4:2-Auftaktsieg bei Clermont feierten die Monegassen am Sonntag in der zweiten Runde einen 3:0-(2:0)-Heimerfolg über Racing Straßburg und sind weiter makellos. Im Doppelpack erfolgreich war dabei der Japaner Takumi Minamino, der schon in Salzburger Zeiten unter Hütter kickte.

BILD: SN/APA/AFP/VALERY HACHE Trainer Adi Hütter (hier während einer Trinkpause mit Spielern seines Teams) bleibt mit AS Monaco makellos. BILD: SN/APA/AFP/VALERY HACHE Zwei Spieler, drei Tore: Takumi Minamino und Wissam Ben Yedder.

Ebenfalls auf Salzburger Vergangenheit können in den Reihen der Monegassen zwei weitere Spieler verweisen: Torhüter Philipp Köhn und Mittelfeld-Laufmaschine Mo Camara.