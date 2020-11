Ex-Salzburger Hwang nach Blitztor positiv auf Corona getestet

Bei seiner Rückkehr nach Österreich hatte Hee-chan Hwang gleich mit dem ersten Angriff getroffen.

Stürmer Hee-chan Hwang von RB Leipzig ist nach seiner Rückkehr von der südkoreanischen Nationalmannschaft positiv auf das Corona-Virus getestet worden. "Er geht nun direkt in häusliche Quarantäne außerhalb des RBL-Trainingszentrums und wird in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt weiter engmaschig getestet", teilte der Verein per Twitter am Mittwoch mit.

Das von acht Corona-Infektionen beeinträchtigte Länderspiel der südkoreanischen Fußball-Nationalmannschaft gegen WM-Gastgeber Katar hat Hwang zu einer historischen Marke genutzt. Der frühere Angreifer von Red Bull Salzburg traf am Dienstag beim 2:1-Erfolg in der BSFZ Arena in Maria Enzersdorf bereits nach 16 Sekunden zur Führung und erzielte damit das schnellste Tor in der Länderspiel-Historie der Asiaten, die zugleich ihren 500. Sieg feierten.

Im Vorfeld hatte es acht positive Corona-Tests - sechs Spieler und zwei Betreuer - bei Südkorea gegeben. Der positiv getestete Freiburger Mittelfeldspieler Kwon Chang-hoon war bereits zu seinem Club zurückgekehrt, die sieben weiteren Personen befanden sich in Quarantäne und sollen mit einem Charterflugzeug zurück in die Heimat gebracht werden.

Die Austragung der Partie war wegen eines Corona-Ausbruchs in der Mannschaft der Südkoreaner zunächst fraglich. Das Team wurde nach dem Bekanntwerden mehrerer positiver Befunde vorübergehend isoliert und durfte das Mannschaftshotel in Wien nur noch zu den Trainingseinheiten verlassen.

Quelle: SNapa/Dpa