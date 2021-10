Ex-Salzburger sind in deutscher Bundesliga unter Druck

Oliver Glasner empfängt Jesse Marschs Leipziger in Frankfurt. Auch Adi Hütter ist gefordert.

Vier Trainer, die bei Red Bull Salzburg sehr erfolgreich tätig waren, sind aktuell als Cheftrainer in der deutschen Bundesliga engagiert. Doch nur Marco Rose schwimmt vor dem zehnten Spieltag auf der Erfolgswelle. Nach drei Meisterschaftssiegen in Serie liegt Borussia Dortmund als Tabellenzweiter nur einen Punkt hinter Spitzenreiter Bayern München. Am Samstag (15.30 Uhr) soll gegen Köln der sechste Sieg im sechsten Heimspiel glücken. Damit würde Rose den Startrekord der BVB-Legenden Jürgen Klopp (2013/14), Matthias Sammer (2003/04) und Ottmar Hitzfeld (1994/95) egalisieren.

Roses Nachfolger in Gladbach, Adi Hütter, hinkt in der Liga den Erwartungen noch hinterher. Nach dem 5:0-Pokalerfolg über die Bayern ist am Sonntag (17.30) ein Heimsieg gegen Bochum Pflicht, um sich vom zwölften Rang nach oben zu arbeiten. "Wir müssen diesen Schwung jetzt einfach mitnehmen und gewinnen", sagt Hütter.

Gegen den Absturz auf einen Abstiegsplatz kämpft Oliver Glasner, der Hütter im Sommer als Trainer von Eintracht Frankfurt beerbte. Vor dem Duell gegen RB Leipzig am Samstag (18.30) sind die Hessen, die erst ein Saisonspiel in der Bundesliga gewonnen, dafür aber in der Europa League zuletzt brilliert haben, drei Zähler von einem direkten Abstiegsrang entfernt. "Die enormen Leistungsschwankungen sind für uns alle überraschend", sagt Glasner. "Wir raufen uns alle die Haare. Die Spieler geben alles. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer." Glasner muss Stürmer Gonçalo Paciência vorgeben und gönnt Kapitän Sebastian Rode eine Pause.

Leipzig-Coach Jesse Marsch, der wieder auf Konrad Laimer setzen kann, warnt vor Frankfurts Heimstärke. Für RB werde es ein "extrem schweres" Spiel - aber es sei auch eine große Chance. Im fünften Auswärtsspiel wollen die nur an sechster Stelle liegenden Leipziger heuer erstmals voll anschreiben.

Bayern München sinnt am Samstag (15.30) bei Union Berlin auf Revanche für das Pokal-Aus. Bei Salzburgs Champions-League-Gegner Wolfsburg feiert zeitgleich Florian Kohfeldt - nach der Trennung von Mark van Bommel und nur zwei Tage nach seinem ersten Training beim VfL - seinen Einstand als Trainer. Vor dem Duell in Leverkusen gab es vier Ligapleiten in Serie. Und auch Salzburg war zu stark.