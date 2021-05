Ex-Trainer von Red Bull Salzburg fielen zurück: Auf das Wechsel-Beben folgte der große Absturz

Marco Rose, Adi Hütter und Julian Nagelsmann haben noch während der Saison ihre Transfers zu jeweils einem anderen Club öffentlich gemacht. Und dann blieben die Erfolge bei den Ex-Bullen-Trainernplötzlich aus.

Mit ihren Erfolgen haben Mönchengladbach-Trainer Marco Rose, Frankfurt-Coach Adi Hütter und ihr Berufskollege Julian Nagelsmann von RB Leipzig über Monate die Akzente in der deutschen Fußball-Bundesliga gesetzt. Und nicht nur dort. Auch auf dem internationalen Parkett sorgte das Trio mit seinen Clubs für Aufsehen. Diese Erfolge ließen aufhorchen, weckten das Interesse finanzkräftigerer Clubs. Rose, Hütter und Nagelsmann konnten neuen Herausforderungen nicht widerstehen und legten sich bereits während der Saison fest, wechseln zu wollen, ihre laufenden Verträge nicht zu erfüllen. Rose und Hütter zogen Ausstiegsklauseln und für Nagelsmann mussten die Bayern viele Millionen Ablöse zahlten. Nachdem ihre Wechsel nach Saisonende auch offiziell bekannt gemacht wurden, setzte es viele Rückschläge.

Kein Titeljubel

RB Leipzig war ganz nah daran, die Bayern im Titelkampf bis zum Saisonende zu fordern. Auch im deutschen Cupfinale hätten die Leipziger den ersten Titel in der Vereinsgeschichte feiern können. Die Abschiedstournee von Nagelsmann ab dem 28. April ging dann aber daneben. Mit einer Niederlage in Dortmund verspielten die Leipziger die letzte Titelchance in der Liga und auch im Cupfinale waren die Dortmunder für die Leipziger eine Nummer zu groß. In diesem Endspiel hatte Nagelsmann bei seiner Aufstellung auch kein glückliches Händchen.

Pleitenserie

Marco Rose hatte Borussia Mönchengladbach in der vergangenen Saison bis in die Gruppenphase der Champions League geführt. In der Königsklasse erreichten die Gladbacher dann sogar das Achtelfinale, wo erst gegen Manchester City im Frühjahr 2021 Endstation war. Am 18. Spieltag in der laufenden Saison lag die Elf von Marco Rose auch noch im Spitzenfeld der Tabelle. Bis am 15. Februar die Katze aus dem Sack gelassen und bestätigt wurde, dass Rose am Ende der Saison die Gladbacher verlassen und zu Borussia Dortmund wechseln würde. In der Folge setzte es sieben Niederlagen in Serie. Die Rose-Truppe stürzte nach dem Wechsel-Beben ab, kann nur noch hoffen, die neu geschaffene Conference League zu erreichen. Das ist aber kein Trostpflaster für die verpasste Qualifikation zur Champions League, die als Saisonziel ausgegeben wurde. Rose betonte: "Die Jungs hauen sich rein, aber sie müssen sich auch belohnen. In unserer Situation, die seit Februar nicht so einfach ist, helfen uns nur Ergebnisse und Ergebnisse bekommen wir zu wenig gerade."

Höhenflug gestoppt

Adi Hütter rockte mit seiner Frankfurter Eintracht über viele Runden die deutsche Bundesliga. Die Frankfurter stiegen zum Sensationsteam der Saison auf. Mit sehenswertem Angriffsfußball schafften die Hessen den Sprung unter die besten vier Teams der Tabelle. Die Qualifikation für die Gruppenphase der Champions League war zum Greifen nah. Ganz Fußball-Frankfurt stand kopf, Hütter wurde gefeiert. Bis sich der Vorarlberger dazu entschied, am Saisonende eine Ausstiegsklausel zu nutzen und zur Borussia aus Gladbach zu wechseln. Am 14. April gab es die offizielle Bestätigung. Niederlagen gegen Gladbach, Leverkusen und ein peinliches 3:4 am vergangenen Samstag gegen Schalke waren die Folge. Dazu gab es im Heimspiel gegen Mainz nur ein 1:1. Frankfurts Traum von der ersten Teilnahme an der Königsklasse des Fußballs platzte. Da musste auch Hütter nach der Niederlage beim Tabellenletzten und Absteiger Schalke einmal kräftig durchatmen. "Vielleicht ist es gut gewesen, das Ziel mit der Teilnahme an der Champions League hoch anzusetzen, fast unrealistisch. Dass wir jetzt ins Straucheln geraten sind, hat auf der einen Seite mit der Konkurrenz zu tun, auf der anderen Seite haben wir schon ein hohes Level gespielt. Hätten wir die Ziele nicht so hoch gesteckt und hätten gesagt, dass wir vielleicht Europa League oder Conference League spielen wollen, dann wäre es super gewesen."

Eintrachts Sebastian Rode ließ seinem Frust freien Lauf: "Wenn eine Mannschaft, die schon abgestiegen ist, den Sieg mehr will als eine, die die Champions League erreichen kann, ist das sehr ernüchternd." Auf die Frage, ob Hütters Wechsel, die Eintracht belastet habe, gab Rode zu, dass dies wohl nun "nicht mehr von der Hand zu weisen" sei. Man habe sich möglicherweise stets eingeredet, dass dies kein Faktor sei, meinte Rode - das war offenbar nicht der Fall.